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В Сочи проходит первый этап чемпионата бизнес-клубов по парусному спорту

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-prohodit-pervyj-etap-chempionata-biznes-klubov-po-parusnomu-sportu
В Сочи проходит первый этап чемпионата бизнес-клубов по парусному спорту
Фото пресс-службы администрации Сочи

В соревновании участвуют более 20 представителей бизнес-клубов и деловых сообществ.

Участники первого этапа пройдут дистанцию в морском порту Сочи на спортивных яхтах международного класса j70.

Участники второго этапа традиционно встретятся в Санкт-Петербурге в период проведения Петербургского международного экономического форума с 16 по 18 июня. Финал чемпионата состоится в сентябре в Москве.

По данным департамента физкультуры и спорта администрации Сочи, курорт является одним из ведущих центров парусного спорта в России. На базе спортшколы № 13 тренируются более 160 спортсменов. Сочинские яхтсмены занимают призовые места на всероссийских и международных соревнованиях, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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