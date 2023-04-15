В Сочи проходит первый этап чемпионата бизнес-клубов по парусному спорту

В соревновании участвуют более 20 представителей бизнес-клубов и деловых сообществ.

Участники первого этапа пройдут дистанцию в морском порту Сочи на спортивных яхтах международного класса j70.

Участники второго этапа традиционно встретятся в Санкт-Петербурге в период проведения Петербургского международного экономического форума с 16 по 18 июня. Финал чемпионата состоится в сентябре в Москве.

По данным департамента физкультуры и спорта администрации Сочи, курорт является одним из ведущих центров парусного спорта в России. На базе спортшколы № 13 тренируются более 160 спортсменов. Сочинские яхтсмены занимают призовые места на всероссийских и международных соревнованиях, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: при строительстве яхтенной марины в Сочи создадут новое общественное пространство.