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При строительстве яхтенной марины в Сочи создадут новое общественное пространство

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pri-stroitelstve-yahtennoj-mariny-v-sochi-sozdadut-novoe-obshhestvennoe-prostranstvo
При строительстве яхтенной марины в Сочи создадут новое общественное пространство
Фото пресс-службы мэрии Сочи

Об этом рассказала представитель компании «Альянс Марин Девелопмент» Ольга Шебзухова. Общественное пространство появится в Адлерском районе при строительстве марины «Южный риф».

«Южный риф» представляет собой современный морской рекреационный комплекс со значительным количеством объектов общественной зоны, сопоставимый по функциональной насыщенности с центром города Сочи и с Центральной набережной города», — рассказала Шебзухова.

Она отметила, что новая территория в Адлере поможет оптимально распределять туристов в прибрежной зоне. По ее словам, марина «Южный риф» будет работать, как транспортный хаб, включающий в себя автомобильное, железнодорожное и авиационное сообщение, а также водный транспорт.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский ранее сообщал, что на курорте планируют построить четыре яхтенных марины: «Лазаревская», «Водопадная» в поселке Совет-Квадже, «Южный риф» в Адлере и «Каньон Прохладный» в поселке Головинка. Сейчас в Сочи функционирует только одна марина — «Сочи Гранд Марина» на 300 мест, ближайшая марина — Имеретинский порт на 70 мест находится в Сириусе, сообщает ТАСС.

Читайте также: на пяти причалах яхтенной марины в Геленджике завершили строительные работы. На специально оборудованной гавани на 100% готов Южный мол, на 74% — Северный. Сооружения будут защищать акваторию марины от волн.

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