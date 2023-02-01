При строительстве яхтенной марины в Сочи создадут новое общественное пространство

Об этом рассказала представитель компании «Альянс Марин Девелопмент» Ольга Шебзухова. Общественное пространство появится в Адлерском районе при строительстве марины «Южный риф».

«Южный риф» представляет собой современный морской рекреационный комплекс со значительным количеством объектов общественной зоны, сопоставимый по функциональной насыщенности с центром города Сочи и с Центральной набережной города», — рассказала Шебзухова.

Она отметила, что новая территория в Адлере поможет оптимально распределять туристов в прибрежной зоне. По ее словам, марина «Южный риф» будет работать, как транспортный хаб, включающий в себя автомобильное, железнодорожное и авиационное сообщение, а также водный транспорт.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский ранее сообщал, что на курорте планируют построить четыре яхтенных марины: «Лазаревская», «Водопадная» в поселке Совет-Квадже, «Южный риф» в Адлере и «Каньон Прохладный» в поселке Головинка. Сейчас в Сочи функционирует только одна марина — «Сочи Гранд Марина» на 300 мест, ближайшая марина — Имеретинский порт на 70 мест находится в Сириусе, сообщает ТАСС.

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