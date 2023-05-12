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Всероссийские соревнования по дзюдо в честь 100-летия общества «Динамо» пройдут в Анапе

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/vserossijskie-sorevnovaniya-po-dzyudo-v-chest-100-letiya-obshhestva-dinamo-projdut-v-anape
Всероссийские соревнования по дзюдо в честь 100-летия общества «Динамо» пройдут в Анапе
Фото ru.sport-wiki.org

Состязания среди мужчин и женщин проведут с 15 по 18 мая в поселке Витязево на базе лечебно-оздоровительного комплекса «Витязь».

В соревнованиях примут участие более 20 команд из 21 региона страны.

Так, 16 мая определят лучших дзюдоистов среди мужчин в весовых категориях до 60, 66, 73 и 81 кг, а также среди женщин до 48, 52 и 57 кг. На следующий день у мужчин выступят спортсмены в категориях до 90, 100 и свыше 100 кг, а у женщин — до 63, 70, 78 и свыше 78 кг. Всего на участие в турнире заявлено более 250 спортсменов.

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