Александр Карелин поздравил со 100-летним юбилеем общество «Динамо»
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин поздравил с юбилеем общества динамовцев Краснодарского края.
«Поздравляю всех, особенно ветеранов, наставников, тренеров и организаторов. Тех, кто продвигает служебные виды спорта для участников коллективов, помогая получать навыки, которые применимы в службе защиты правопорядка, обеспечения государственной безопасности. Начиная с золотой медали Людмилы Брагиной, продолжая победой Арсена Галстяна, всем тем, кто внес значительный вклад с краснодарской пропиской в олимпийский зачет также огромные слова благодарности», — сказал Александр Карелин.
Чемпион добавил, что общество продолжает активно жить в Краснодарском крае благодаря усилиям председателя общества «Динамо», начальника управления ФСБ по краю Сергея Захарихина и мощной поддержке губернатора края Вениамина Кондратьева.
«Я убежден, что у вас есть все олимпийские перспективы, широкий охват очевиден. Упорства, дисциплины, силы в движении единства, побед», — добавил Карелин.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», общество «Динамо» отмечает 100-летие: что значит «Динамо».
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