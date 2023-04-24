Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Александр Карелин поздравил со 100-летним юбилеем общество «Динамо»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/aleksandr-karelin-pozdravil-so-100-letnim-yubileem-obshhestvo-dinamo
Александр Карелин. Фото ER.RU

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин поздравил с юбилеем общества динамовцев Краснодарского края.

«Поздравляю всех, особенно ветеранов, наставников, тренеров и организаторов. Тех, кто продвигает служебные виды спорта для участников коллективов, помогая получать навыки, которые применимы в службе защиты правопорядка, обеспечения государственной безопасности. Начиная с золотой медали Людмилы Брагиной, продолжая победой Арсена Галстяна, всем тем, кто внес значительный вклад с краснодарской пропиской в олимпийский зачет также огромные слова благодарности», — сказал Александр Карелин.

Чемпион добавил, что общество продолжает активно жить в Краснодарском крае благодаря усилиям председателя общества «Динамо», начальника управления ФСБ по краю Сергея Захарихина и мощной поддержке губернатора края Вениамина Кондратьева.

«Я убежден, что у вас есть все олимпийские перспективы, широкий охват очевиден. Упорства, дисциплины, силы в движении единства, побед», — добавил Карелин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», общество «Динамо» отмечает 100-летие: что значит «Динамо».

Статьи
Время лечит? Как пережить расставание
Время лечит? Как пережить расставание
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 апреля
Как в Сочи добраться до кладбищ на Радоницу
Как в Сочи добраться до кладбищ на Радоницу
Владимир Ленин: цитаты, актуальные для нашего времени
Владимир Ленин: цитаты, актуальные для нашего времени
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как в Сочи добраться до кладбищ на Радоницу
  2. Правила использования электросамокатов внесли в экзамен на водительские права
  3. Обвиняемый в убийстве 5-летнего мальчика в Краснодаре мужчина выступил с последним словом в суде. Видео
  4. Двухлетний мальчик получил сильнейшие ожоги, обварившись кипятком в Краснодарском крае
  5. В Белгороде из-за авиабомбы эвакуируют 3 тыс. человек
  6. Число долгостроев в Краснодаре сократилось до 44
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях