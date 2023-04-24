Александр Карелин поздравил со 100-летним юбилеем общество «Динамо»

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин поздравил с юбилеем общества динамовцев Краснодарского края.

«Поздравляю всех, особенно ветеранов, наставников, тренеров и организаторов. Тех, кто продвигает служебные виды спорта для участников коллективов, помогая получать навыки, которые применимы в службе защиты правопорядка, обеспечения государственной безопасности. Начиная с золотой медали Людмилы Брагиной, продолжая победой Арсена Галстяна, всем тем, кто внес значительный вклад с краснодарской пропиской в олимпийский зачет также огромные слова благодарности», — сказал Александр Карелин.

Чемпион добавил, что общество продолжает активно жить в Краснодарском крае благодаря усилиям председателя общества «Динамо», начальника управления ФСБ по краю Сергея Захарихина и мощной поддержке губернатора края Вениамина Кондратьева.

«Я убежден, что у вас есть все олимпийские перспективы, широкий охват очевиден. Упорства, дисциплины, силы в движении единства, побед», — добавил Карелин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», общество «Динамо» отмечает 100-летие: что значит «Динамо».