Всероссийские проверочные работы стартовали в колледжах и техникумах Кубани

Студенты среднеспециальных учреждений сдают ВПР с 16 сентября по 8 октября. Участие принимают свыше 82 тыс. студентов из 159 профессиональных образовательных организаций.

ВПР сдают студенты первых курсов, а также завершившие освоение общеобразовательных предметов учащиеся второго или третьего курсов. Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих сдадут одну единую проверочную работу. Она состоит из заданий по истории, обществознанию, географии и ОБЖ.

Студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена, помимо единой проверочной работы, выполнят ВПР по профильным предметам. Среди них русский язык, математика, биология, химия, физика, история, обществознание, география, а также иностранные языки и информатика, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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