Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по мини-футболу пройдет в Сочи

Игры турнира «Матч добра» пройдут на базе спортивного комплекса «Юность» в Адлерском районе.

В спартакиаде примут участие команды из 17 регионов, включая Краснодарский край. За медали будут бороться более 200 спортсменов. В составах команд — атлеты с ментальными нарушениями.

Предстоящий турнир станет самым массовым в истории проведения соревнований в Краснодарском крае среди лиц с ментальными особенностями развития. Игры пройдут в один круг. В течение четырех игровых дней комплекты наград разыграют среди мужских и женских команд.

«Международное движение Special Olympics помогает детям и взрослым с особенностями интеллектуального развития стать полноценными членами общества. И Специальная Олимпиада России, как одно из крупнейших национальных движений с большой ответственностью выполняет эту миссию. Одна из главных задач работы с такими ребятами — дать им как можно больше шансов для социализации. Прикладывать наши с вами усилия и способствовать тому, чтобы они смогли отыскать свою социальную нишу, нашли достойное применение своим талантам и способностям», — отметил руководитель Краснодарского краевого отделения Специальной Олимпиады России Сергей Паленков.

Церемония открытия соревнований состоится 9 октября в 9:30. Награждение победителей и призеров «Матча добра» пройдет 11 октября в 15:00.

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