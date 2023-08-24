Кубанский атлет Федор Дурыманов завоевал золотую медаль Кубка мира по боевому самбо

Спортсмен из Краснодарского края, помощник атамана Кубанского казачьего войска по спортивному направлению одержал победу на соревнованиях в Чолпон‑Ате в Киргизии.

Турнир прошел под эгидой Международной федерации самбо (FIAS). Федор Дурыманов стал лучшим в весовой категории 64 кг. В финале Федор Дурманов победил киргизского спортсмена Сайяка Бараканова.

Всего по итогам Кубка мира российские самбисты завоевали 32 медали и вышли на первую строчку медального зачета. Россияне выступали под флагом международной федерации самбо и выиграли 15 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых наград.

До Кубка мира Федор Дурыманов принял участие в организации массового детского турнира по самбо «Лига Воинов», который провели в Новороссийске, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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