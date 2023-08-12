В Краснодаре наградили лучших спортсменов и тренеров Кубани

В России 12 августа празднуют День физкультурника. По этому случаю во Дворце водных видов спорта прошло торжественное мероприятие, на котором присутствовал вице-губернатор Александр Власов и министр физической культуры и спорта Серафим Тимченко.

Замглавы региона отметил, что Кубань является одним из лидеров по развитию спорта в России.

«За текущий год будет построено и введено в эксплуатацию порядка 50 спортивных объектов в более чем 30 муниципалитетах, а число систематически занимающихся физической культурой и спортом по итогам 2022 года превысило отметку в три миллиона триста тысяч человек, что является третьим результатом в стране. Ежегодно кубанские спортсмены завоевывают несколько тысяч медалей на соревнованиях всех уровней, растут эти и другие показатели», — сказал Александр Власов.

Почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» вручили Софье Полищук, Дарье Тихомировой и Дмитрию Телегину.

Почетными грамотами администрации Краснодарского края наградили семь человек, благодарностями губернатора и благодарственными письмами — 29 спортсменов, тренеров и работников отрасли. Ведомственных наград министерства физической культуры и спорта удостоили 24 человек.

Председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Сергей Носов вручил 8 благодарственных писем от имени председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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