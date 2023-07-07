Стадион «Динамо» в Краснодаре откроется в августе

Об этом 7 июля рассказал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

По его словам, комплекс «Динамо» откроется в августе. Он состоит из трибуны — это четырехэтажное здание на 3 тыс. 512 мест, спортивных полей, в том числе — футбольного с 8 беговыми дорожками и разминочной зоной. Также на территории комплекса находятся два теннисных корта, два мини-футбольных поля с искусственным покрытием, сектором для прыжков в длину, высоту и метаний диска, бега с препятствиями, а также тренировочного поля и площадки для стритбола.

В здании расположены залы для бокса, силовой подготовки, борьбы, метания ядра, волейбола и гимнастики, тир для пулевой стрельбы и стрельбы из лука.

Серафим Тимченко отметил, что завершения реконструкции стадиона с нетерпением ждали жители Краснодара.

«Уверен, обновленный комплекс начнет новую главу своей спортивной истории и подарит нашему краю множество известных имен», — цитирует Серафима Тимченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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