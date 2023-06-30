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Стадион «Динамо» в Краснодаре планируют ввести в эксплуатацию в июле

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stadion-dinamo-v-krasnodare-planiruyut-vvesti-v-ekspluatatsiyu-v-iyule
Стадион «Динамо» в Краснодаре планируют ввести в эксплуатацию в июле
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщили в департаменте строительства Краснодарского края.

«На стадионе «Динамо» в Краснодаре завершили строительно-монтажные работы. В течение июля специалисты планируют получить заключение о соответствии и разрешение на ввод в эксплуатацию объекта», — цитирует сообщение департамента «КП-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительство стадиона «Динамо» в Краснодаре завершат до конца июня. Площадь стадиона составит 14,7 тыс. кв. м.

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