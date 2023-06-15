Строительство стадиона «Динамо» в Краснодаре завершат до конца июня

Об этом 15 июня сообщили в региональном департаменте строительства.

Стадион планировали сдать в апреле текущего года, позднее сроки перенесли.

«Строительно-монтажные работы по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Красной, 190 в Центральном внутригородском округе города Краснодара» планируются к завершению до конца июня 2023 года. На окончание строительно-монтажных работ на объекте в 2021-2023 годах из средств краевого бюджета выделено порядка 1,6 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе кубанского департамента строительства.

Площадь стадиона составит 14,7 тыс. кв. м. Вместимость арены — 3,5 тыс. зрителей. Под трибуной разместят спортзалы. Их пропускная способность в смену составит 337 человек. На открытых плоскостных сооружениях пропускная способность — 150 человек.

В настоящее время завершили строительство основной трибуны, касс, подземной двухуровневой парковки, вспомогательных сооружений. Уложили асфальт, газон, обустроили проезды и тротуары, ограждения и освещение. Внутри трибуны смонтировано инженерное оборудование, установили лифты. Завершается благоустройство территории, сообщает «РБК-Краснодар».

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