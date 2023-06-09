Современный Центр единоборств открыли в Крыловском районе

Новый центр площадью почти 1,5 тыс. кв. м в станице Крыловской объединит спортсменов, которые занимаются различными видами боевых искусств.

«Здесь прекрасные соревновательный и тренировочный залы на четыре борцовских ковра. Здесь будут тренироваться спортсмены всех возрастов и жители муниципалитета, и я уверен — опытный тренерский состав воспитает будущих чемпионов. Кубань в лидерах по развитию спортивной отрасли в России», — сказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Символический ключ от центра вице-губернатор вручил кандидату в мастера спорта по боксу Андрею Сень. В честь открытия прошли показательные выступления по рукопашному бою, самбо и вольной борьбе.

Всего в Крыловском районе регулярно занимаются физкультурой и спортом более 54% жителей. Там работают 2 спортивных учреждения, развиваются 16 видов спорта, в том числе футбол, гандбол, настольный теннис, самбо и бокс. Восемь спортсменов района входят в составы сборных России.

До конца 2024 года Центры единоборств построят во всех районах края. Всего с 2019 года построили 134 спортивных объекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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