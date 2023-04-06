Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кондратьев: в станице Тбилисской откроют спортивный центр единоборств «Патриот»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-stanitse-tbilisskoj-otkroyut-sportivnyj-tsentr-edinoborstv-patriot
Кондратьев: в станице Тбилисской откроют спортивный центр единоборств «Патриот»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Торжественная церемония открытия спорткомплекса состоится 6 апреля.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, площадь спорткомплекса — 1,4 тыс. кв. м. В центре разместили тренировочный и тренажерный залы.

«В спортивном комплексе будут проводить не только занятия, но и спортивные соревнования по дзюдо, вольной борьбе, самбо. Здание построили в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Важно, чтобы в каждом районе были такие центры притяжения, способные привлечь молодежь к занятиям единоборствами, игровыми и индивидуальными видами спорта», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Центр единоборств в станице Тбилисской начали строить в 2021 году. Кроме тренировочного и тренажерного залов в нем предусмотрены раздевалки, комнаты для тренеров и душевые, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: по поручению Кондратьева отремонтировали стадионы в Курганинском и Славянском районах.

Статьи
Пророчества Владимира Жириновского: что уже сбылось, что еще сбывается
Пророчества Владимира Жириновского: что уже сбылось, что еще сбывается
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 апреля
Главные заявления Владимира Путина на заседании Совета безопасности РФ
Главные заявления Владимира Путина на заседании Совета безопасности РФ
Перец чили — просто остро или полезно?
Перец чили — просто остро или полезно?
Основные заявления Владимира Путина на церемонии вручения верительных грамот
Основные заявления Владимира Путина на церемонии вручения верительных грамот
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Мать убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика заявила в суде о боязни заразиться туберкулезом
  2. В Тихорецке начали демонтаж моста, который планировали построить в 90-е годы
  3. Очередь в Японский сад: количество ежедневно выдаваемых QR-кодов раскрыли в парке «Краснодар»
  4. Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий опустился на 33 строчку в рейтинге самых богатых россиян
  5. В РЖД заявили, что в 2023 году реконструировать вокзал Краснодар-1 не будут
  6. На сухогрузе «Краснодар» торжественно подняли флаг кубанской столицы
Прямой эфир
Мы в соцсетях