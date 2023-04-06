Кондратьев: в станице Тбилисской откроют спортивный центр единоборств «Патриот»
Торжественная церемония открытия спорткомплекса состоится 6 апреля.
По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, площадь спорткомплекса — 1,4 тыс. кв. м. В центре разместили тренировочный и тренажерный залы.
«В спортивном комплексе будут проводить не только занятия, но и спортивные соревнования по дзюдо, вольной борьбе, самбо. Здание построили в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Важно, чтобы в каждом районе были такие центры притяжения, способные привлечь молодежь к занятиям единоборствами, игровыми и индивидуальными видами спорта», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Центр единоборств в станице Тбилисской начали строить в 2021 году. Кроме тренировочного и тренажерного залов в нем предусмотрены раздевалки, комнаты для тренеров и душевые, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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