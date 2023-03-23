По поручению Кондратьева отремонтировали стадионы в Курганинском и Славянском районах

В рамках выполнения поручений главы Кубани Вениамина Кондратьева ремонт провели на стадионе хутора Бараниковского в Славянском районе и на территории спорткомплекса «Старт» в Курганинске.

Капремонт на стадионе в хуторе Бараниковском провели по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». По словам губернатора, обновленный стадион планируют открыть в ближайшее время.

«Мы создаем комфортные условия для занятий спортом по всему региону. Строим центры единоборств, открываем новые площадки, обновляем материально-техническую базу. Особенно важно предоставлять такую возможность в отдаленных населенных пунктах. В прошлом году жительница хутора Бараниковский Славянского района попросила помочь отремонтировать стадион, которому уже более 30 лет. На сегодняшний день работы на объекте уже завершили. В ближайшее время его откроют для всех желающих», — сказал Кондратьев.

На стадионе усилили фундамент, перегородки и плиты пола, провели электромонтажные, отделочные и фасадные работы. Кроме того, заменили внутренние инженерные сети и отремонтировали трибуны.

Привести в порядок территорию спорткомплекса «Старт» в Курганинске Кондратьев поручил в ходе рабочей поездки в район. По федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» там оборудовали беговые дорожки, установили уличный спорткомплекс для занятий воркаутом. Также там обустроили волейбольную и баскетбольную площадки и футбольное поле. На территории комплекса будет работать wi-fi, а с помощь QR-кода можно выбрать удобный режим тренировок. Одновременно там смогут заниматься порядка 80 человек. Трибуна рассчитана на 100 зрителей.

Кроме спортобъектов по поручению главы региона отремонтировали ДК в станице Восточной в Усть-Лабинском районе. Работы выполнили в рамках краевой программы «Развитие культуры».

«Для жителей сельских территорий Дома культуры — это центры притяжения, где можно проводить свободное время в компании единомышленников, заниматься творчеством. Поэтому вкладываем в их реконструкцию значительные силы и средства. С 2015 года по краевой программе модернизировали более 680 ДК, детских школ искусств, библиотек, театров и кинотеатров. С 2019 года стали задействовать и средства профильного национального проекта», — сказал Кондратьев.

В ДК выполнили капремонт кровли, обновили потолки актового зала, оборудовали отмостку и пандус. Кроме того, смонтировали системы отопления, внутреннего электроосвещения, установили автоматическую пожарную сигнализацию и уложили ламинат. Также закупили необходимое оборудование, мебель и театральные кресла, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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