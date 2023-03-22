В Краснодаре более 2,5 тыс. человек примут участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ»
Забег пройдет 4 июня на улице Красной в краевой столице.
По словам замминистра физической культуры и спорта Краснодарского края Алексея Иванова, в полумарафоне примут участие более 2,5 тыс. человек. Он отметил, что в крае регулярно проводят забеги, в которых участвуют как профессиональные спортсмены, так и любители.
«У региона большой опыт организации массовых зрелищных мероприятий. При этом мы учитываем основные правила при подготовке стартов, которые касаются обеспечения общественной безопасности, а также медицинского сопровождения участников», — добавил замминистра физической культуры и спорта.
Полумарафон «ЗаБег.РФ» проводят с 2017 года при поддержке Минспорта России и Всероссийской федерации легкой атлетики. Кроме забега запланированы различные спортивно-развлекательные мероприятия. При подведении итогов определят «Беговую столицу» и «Беговой Университет» России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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