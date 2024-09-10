Всероссийская неделя охраны труда стартовала в Сириусе

В Парке науки и искусства «Сириус» 10 сентября открылась IX Всероссийская неделя охраны труда. Она продлится до 13 сентября включительно.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о главных событиях мероприятия. Центральным — станет пленарное заседание «Культура безопасного труда», которое проведут 11 сентября.

Всего за 4 дня пройдут более 150 мероприятий, в том числе панельные дискуссии, награждение финалистов конкурсов «Лучший специалист по охране труда», «Лучший орган исполнительной власти субъекта РФ в области охраны труда», «Лучшие цифровые решения по охране труда».

Краснодарский край представит наработки в сфере правового регулирования, а также презентует информационно-аналитический бюллетень «Охрана труда в Краснодарском крае».

«В числе главных тем: внедрение новых моделей обеспечения безопасности на производствах, применение ИТ-технологий, обмен лучшими практиками. Площадка каждый год объединяет профессионалов в сфере обеспечения безопасности на производстве. А также представителей бизнеса, власти, отраслевых объединений и профсоюзов, экспертного сообщества СНГ. В этом году основным фокусом международной повестки станет участие министров труда и занятости стран БРИКС», — цитирует губернатора Кубани Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации региона.

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