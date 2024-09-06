Вениамин Кондратьев встретился с руководителями краевых Фондов

Общая сумма профинансированных льготных займов в текущем году уже превысила показатели 2023 года. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев 6 сентября на совещании по поддержке предпринимательства в регионе.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Кубани Александр Руппель, министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько, глава регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Василий Воробьев.

Губернатор отметил, что региональные фонды, созданные для развития экономики края, уже доказали свою эффективность и востребованность. Один из самых крупных — Фонд развития промышленности. Его создали в 2018 году, а капитализация уже достигла отметки в 7,2 млрд рублей.

«С начала этого года Фонд предоставил предприятиям более 2 млрд рублей – больше, чем за весь 2023 год. Всего за шесть лет — более 320 займов на 9,2 млрд рублей. Это серьезная поддержка бизнеса», — сказал Кондратьев.

Глава региона добавил, что Фонд развития промышленности до конца года планируют докапитализировать еще на 1 млрд рублей.

По словам главы фонда Дмитрия Цаплева, работу ведут по четырем основным направлениям. Это предоставление льготных займов, финансирования и грантов предприятиям промышленности, организация и проведение конгрессно-выставочных мероприятий, а также продвижение местной продукции через краевой Промышленный портал и отраслевые каталоги.

Он напомнил, что для предприятий Краснодарского края доступны 13 программ, из которых девять фонд финансирует самостоятельно. Еще четыре реализуют при софинансировании федерального Фонда развития промышленности. В числе наиболее востребованных программ — «Проекты развития», «Импортозамещение» и «Приоритет».

Цаплев также сообщил, что разрабатываются новые программы. Одна из них — финансирование предприятий для внедрения на производстве автоматизации и роботизации процессов. Ее планируют запустить в 2025 году.

Еще одно направление работы — участие региональных предприятий в выставочных мероприятиях. С 2019 года профинансировали 138 коллективных экспозиций края. В этих выставках приняли участие свыше 1 тыс. предприятий. По итогам они заключили контракты на сумму, превышающую 13,2 млрд рублей.

С начала 2024 года профинансировали 24 экспозиции. Участниками стали более 200 предприятий. Они заключили 1 тыс. 321 контракт на 2,8 млрд рублей.

Кондратьев подчеркнул, что на Кубани действуют шесть институтов поддержки бизнеса. С их помощью удалось сохранить предпринимательскую активность и производства в условиях санкций и пандемии.

«Сейчас наша задача продолжить работу, но правильно расставлять приоритеты. В первую очередь помогать тому бизнесу, который работает, а выпускаемая продукция востребована в крае и за его пределами», — сказал губернатор.

Исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова рассказала главе региона об активном взаимодействии с центрами поддержки предпринимательства во всех муниципалитетах Кубани.

С начала году бизнесу предоставили уже более 400 поручительств на общую сумму около 2,5 млрд рублей. С их помощью предприниматели привлекли 5,6 млрд рублей заемных средств,

, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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