Экспертная оценка товаров стартовала на конкурсе «Сделано на Кубани»

На участие в региональном конкурсе в области качества приняли 349 заявок от 129 местных производителей.

В сентябре эксперты проверят качество продукции в трех номинациях: «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары» и «Товары производственно-технического назначения».

При оценке товара особое внимание уделяется качеству и безопасности, а также эксклюзивности и актуальности, отметил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Кубани Роман Куринный.

«Эксперты изучают документацию, проводят органолептическую и визуальную оценку, проверяют маркировку», — добавил он.

После подробного изучения товаров — эксперты заполнят оценочные листы по каждому продукту. Результаты подведут в октябре на заседании конкурсной комиссии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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