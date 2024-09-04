Всероссийская неделя охраны труда пройдет в Сочи

Мероприятие организуют на территории «Сириуса» с 10 по 13 сентября. В нем примут участие представители Правительства РФ, Министерства труда России, сотрудники федеральных и региональных ведомств, а также участники международных организаций.

На Всероссийской неделе охраны труда-2024 будет работать площадка Краснодарского края. В мероприятии примут участие свыше 200 представителей региона.

«Эта площадка позволяет вести открытый диалог власти и бизнеса по темам обеспечения безопасных условий труда, сохранения здоровья работников на производстве, занятости населения, социального обслуживания», — рассказал министр труда и социального развития Кубани Сергей Гаркуша.

ВНОТ проводят в Краснодарском крае уже на протяжении 9 лет. В этом году основными темами деловой программы станут новые подходы к охране труда, формирование культуры безопасности труда, а также использование цифровых технологий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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