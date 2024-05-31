Повышение эффективности сотрудников обсудили на HR-конференции в Краснодаре

Дискуссию провели в рамках программы «Время стратегий».

Участников мероприятия приветствовали председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова и замгендиректора и GR-директор Ассоциации европейского бизнеса Ольга Сильницкая. Спикеры подчеркнули, что кадровый вопрос под особым вниманием бизнеса, государства и общества. Так, в числе направлений, способных решить проблему дефицита сотрудников, — стандартизация и повышение эффективности труда, увеличение зарплаты и работа с молодыми специалистами.

В российских предприятиях распространяется тренд на человекоцентричность, подчеркнула руководитель по связям с госорганами «hh.ru Юг» Юлиана Передерий. По ее словам, появились такие виды занятости, как гибкий, проектный, слэш-карьеризм.

«Слэш-карьеризм подразумевает, что человек параллельно развивает несколько направлений работы. Все они отражают смену приоритетов современного поколения, которое стремится комфортно вписать работу в жизнь», — добавила она.

По мнению основателя и гендиректора «HR-Академии Эллы Детковой» Эллы Детковой, сейчас необходимо представлять компанию как продукт.

«Для этого необходимо создать сильный HR-бренд, фундаментом которого являются люди. Стоимость компании складывается из бренда, любви, эмоций и доброжелательной атмосферы», — цитирует Деткову «Юг Times».

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