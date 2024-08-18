Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет 24 августа в Краснодарском крае

Кубань присоединится к ежегодной акции, которая пройдет 24 августа во всех субъектах Российской Федерации.

В рамках «Ночи кино» в кинотеатрах, культурных и досуговых центрах, музеях, библиотеках и парках покажут три новинки отечественного кинематографа.

В этом году организуют показы «По щучьему велению» Александра Войтинского, «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко и «Воздух» Алексея Германа-младшего.

«Ночь кино» по традиции начнется в 18:00 и завершится за полночь.

Точное расписание кинопоказов необходимо уточнять на площадках своего населенного пункта.

В этом году география акции «Ночь кино» расширилась, теперь она включает в себя площадки посольств России за рубежом и других российских учреждений в странах БРИКС и СНГ. Например, в Узбекистане, Бразилии, Египте, Индии, КНР, Эфиопии и других.

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