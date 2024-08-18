Фестиваль «Новая волна» пройдет с 22 по 27 августа в Сочи

Международный конкурс молодых исполнителей будет проходить на сцене New wave hall в Олимпийском парке.

Откроется фестиваль 22 августа. В этот день на сцене будут выступать российские звезды и молодые исполнители. Вести концерт будут Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева.

Ожидаются выступления Григория Лепса, Филиппа Киркорова, Anna Asti, Юрия Антонова, Сергея Лазарева, Мота, Ларисы Долиной, Игоря Николаева, Хабиба, Юлианны Карауловой, Льва Лещенко, Вани Дмитриенко, Ани Лорак, Олега Газманова, UMA2RMAN, Сосо Павлиашвили, Алсу, NATAN, Александра Буйнова, Feduk и Мии Бойка.

В первый конкурсный день, 23 августа, для зрителей выступит Андрей Губин, а 24-го — Стас Михайлов. Члены жюри покажут себя 25 августа, а молодые суперзвезды конкурса — 26 августа. Завершится песенный фестиваль 27 августа, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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