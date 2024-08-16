Свой гимн может написать молодежь Новороссийска до 5 сентября

Конкурс на создание гимна молодежи города-героя объявил отдел по делам молодежи.

Гимн должен представлять из себя музыкальное произведения для сольного и хорового исполнения на мероприятиях города. Его цель — символизировать общественно-значимые интересы молодежи.

Авторами гимна могут стать люди любого возраста, важно, чтобы его текст был в виде стихотворения на русском языке, которое будет соответствовать морально-этическим нормам.

Работы будут принимать до 5 сентября. Конкурс состоится, если на него представят минимум три произведения. Три лучших или имеющихся варианта выставят на портал «Мой Новороссийск» для проведения голосования, пишет «Новороссийский рабочий».

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