Всекубанская эстафета «Спортсмены Кубани» пройдет в Краснодарском крае

Мероприятие посвящено Победе в Великой Отечественной войне. Эстафету откроют 20 апреля в Краснодаре.

В ней примут участие спортсмены, казаки, юнармейцы и кадеты. В центральном старте в кубанской столице посоревнуются 1,5 тыс. человек, прошедших регистрацию. Участникам вручат футболку с порядковым номером. Добежавших до финиша наградят медалями.

Эстафета завершится 8 мая, и пройдет на территории всех муниципальных образований Кубани, отметил замгубернатора края Александр Власов. По его словам, в таких состязаниях каждый год принимают участие большое количество людей.

«Задачами физкультурно-массового мероприятия является военно-патриотическое и спортивное воспитание, вовлечение в систематические занятия спортом жителей городов и районов в различных возрастных категориях», — добавил он.

Кроме того, на Главной городской площади предусмотрели тематические площадки, торжественный патриотический митинг и церемонию открытия состязаний. В эстафете примут участие титулованные спортсмены. Узнать подробнее о мероприятии, а также зарегистрироваться можно на специальном сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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