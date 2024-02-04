Олимпийская чемпионка Ирина Караваева приняла участие в «Эстафете Огня» в Сочи

Эстафета посвящена юбилею Зимних Олимпийских игр-2014. Ее маршрут повторяет путь олимпийского огня во время Олимпиады-2014 в Сочи.

Днем 3 февраля эстафету Огня от Лазаревского района принял Центральный район города-курорта. В Центральном районе эстафета стартовала от железнодорожного вокзала на улице Горького. Маршрут эстафеты далее пролегал через сквер «Чайка», ЦУМ, улицу Навагинскую и Площадь Флага.

В эстафете приняла участие первая Олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, председатель Олимпийского Совета Краснодарского края Ирина Караваева.

«Гордость быть среди факелоносцев всей России. Олимпийские Игры в нашей стране были самыми лучшими. Олимпиада выполнила все задачи на 200%, сохранилось наследие, и оно функционирует — работает на массовый, любительский и детский спорт, занимаются все поколения», — сказала Ирина Караваева.

Физкультурная акция «Эстафета огня» проходит в Сочи со 2 по 7 февраля. Акция приурочена к 10-летию Зимних XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр. Эстафета завершится зажжением чаши на площади Южного мола вечером 7 февраля, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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