Всего два ученика пошли в первый класс в поселке Отдаленном Апшеронского района

Поселок Отдаленный находится в горах за селом Черниговским. Всего в населенном пункте живут около 400 человек. Добраться туда можно только по узкоколейной железной дороге или на автомобилях высокой проходимости.

В этом году в первый класс школы поселка Отдаленного пошли всего два ученика — двойняшки Андрей и Катя Кузнецовы. Их будет индивидуально обучать классный руководитель, опытный педагог Татьяна Чернова.

Всего в школе поселка Отдаленного в этом году будет учиться 41 ребенок. В прошлом году в первый класс пошли четверо детей, пишет газета «Апшеронский рабочий».

Самая внушительная параллель первых классов зафиксирована в Краснодаре. В школе №17 краевого центра набрали классы от «А» до «Ю», при этом приемная комиссия еще идет.

Всего в 2023 году в Краснодарском крае за парты сели 780 тыс. школьников, из них около 80 тыс. первоклассников.

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