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В школы Сочи 1 сентября пошли 8,5 тыс. первоклассников

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В школы Сочи 1 сентября пошли 8,5 тыс. первоклассников
Фото пресс-службы администрации Сочи

Всего на курорте за парты 1 сентября сели 80 тыс. учеников.

Во всех школах города в День знаний прошла церемония поднятия флага и исполнение гимна России. Глава города поздравил учащихся с Днем знаний.

«Дорогие ребята! Впереди вас ждет интересный мир знаний. Для кого-то это первая ступень, для выпускников — последний год в школе. Всегда помните и гордитесь тем, что вы — сочинцы, вы — россияне! Вам, педагоги и родители, желаю много поводов для гордости за их успехи в учебе, науке, творчестве и спорте. А мы продолжим улучшать условия и расширять возможности для получения качественного всестороннего образования, благоустраивать город, создавать комфорт для всех наших жителей», — сказал Копайгородский.

В торжественных линейках в День знаний приняли участие 8,5 тыс. первоклассников. Все они получили от мэра города Алексея Копайгородского школьные наборы.

Во всех школах города 1 сентября прошел Единый краевой классный час. В парках города для школьников пройдут праздничные мероприятия с подарками. Первоклассники смогут бесплатно прокатиться на нескольких аттракционах в парке «Ривьера» и получить мороженое. Курорт Красная Поляна подготовил для них спецтариф на посещение, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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