Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем знаний 

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опубликовал поздравление с Днем знаний 1 сентября в своих соцсетях.

По словам главы региона, в этом учебном году в крае за парты сядут 780 тыс. учеников, из них 80 тыс. — первоклассники.

«Дорогие ученики, студенты, педагоги и родители! Поздравляю вас с началом нового учебного года! Первое сентября — всегда торжественный и волнительный день: кто-то идет в школу впервые, кто-то возвращается после летних каникул. Мы прикладываем все усилия, чтобы создать достойные условия: строим современные школы, спорткомплексы, модернизируем учебную базу. Желаю ученикам интересных уроков, ярких впечатлений и открытий», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Вице-губернатор Анна Минькова также поздравила учеников и учителей с Днем знаний. По ее словам, в крае 1 сентября впервые откроются сразу 9 школ, 5 из них — в Краснодаре. Теперь на Кубани более 1 тыс. 250 школ. Педагогические коллективы полностью готовы к новому учебному году.

«Сегодня первый раз переступят порог школы 80 тыс. первоклассников. Для них День знаний особенно волнительный — впереди ребят ждут новые открытия. Всего на Кубани за парты сядут 780 тыс. школьников. Учебный год начинается и для почти 150 тыс. учащихся средних профобразовательных организаций и более 101 тыс. студентов вузов. Поздравляю всех с Днем знаний! Желаю крепкого здоровья, успехов, новых открытий и свершений», — написал Анна Минькова в Telegram.

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