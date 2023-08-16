Кондратьев: в школы Кубани 1 сентября пойдут 780 тыс. учеников

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в новом учебном году свои двери откроют более 3 тыс. образовательных организаций.

«За парты сядут 780 тыс. школьников, из них 80 тыс. — первоклассники. Наша задача — на 100% обеспечить безопасность детей, как 1 сентября, так и в течение учебного года. Под особым контролем — антитеррористическая защищенность и противопожарная безопасность», — сообщил глава региона.

Он добавил, что все школы оборудованы системами видеонаблюдения и оповещения, также в этом году модернизируют тревожные кнопки. Обновление еще не закончили, поэтому губернатор поручил завершить работы до 1 сентября.

«За порядком в День знаний будут следить около 8 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии, казаки и дружинники. На линейках родители могут захотеть снять праздник на видео с квадрокоптеров. Но в современных условиях это создает дополнительные риски. Прошу министерство образования и глав районов через директоров школ напомнить о запрете на полеты беспилотников», — отметил Кондратьев.

Он также добавил, что педагогов до начала учебного года нужно проинструктировать на случай любой нештатной ситуации. Врио начальника ГУ МВД России по краю Сергей Воложинов доложил, что сотрудники полиции мобилизованы для обеспечения безопасности в день знаний, для осмотра территорий школ задействуют 100 кинологических расчетов. Также проведут профосмотры в магазинах рядом со школами.

Сотрудники МЧС провели 2,4 тыс. проверок образовательных учреждений на соответствие требованиям пожарной безопасности и более 2 тыс. практических тренировок по эвакуации в случае пожара, сообщил первый замначальника регионального МЧС Николай Платонихин.

«На сегодняшний день проделана большая работа, позволяющая обеспечить безопасность проведения торжественных мероприятий в День знаний. Но процессу совершенствования нет предела. Поэтому мы и дальше будем продолжать улучшать камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки, проверять деятельность частных охранных организаций», — цитирует начальника УФСБ России по региону Сергея Захарихина пресс-служба администрации Краснодарского края.

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