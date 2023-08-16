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Кондратьев: почти 1,5 тыс. школьных автобусов будут курсировать на Кубани с начала учебного года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pochti-1-5-tys-shkolnyh-avtobusov-budut-kursirovat-na-kubani-s-nachala-uchebnogo-goda
Кондратьев: почти 1,5 тыс. школьных автобусов будут курсировать на Кубани с начала учебного года
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил ГИБДД проверить техническое состояние всех автобусов и безопасность маршрутов.

«Вопросам безопасности детей и профилактике правонарушений важно уделять внимание не только 1 сентября. Нужна системная совместная работа. В новом учебном году в крае будут курсировать почти 1,5 тыс. школьных автобусов», — сказал глава региона.

Автобусы будут возить 72,7 тыс. учащихся из 713 образовательных организаций, сообщила министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева.

«В настоящее время совместно с сотрудниками государственной автомобильной инспекции автобусы и маршруты движения проходят проверку на соответствие нормам. Уже проверили 540 машин», — отметила она.

Школьный автопарк за последние 7 лет обновили на 90%, добавила Воробьева. Все современные автобусы оснащены навигационным оборудованием, тахографом, кнопками вызова водителя в каждом ряду и устройством «Эра-глонасс».

Глава Кубани также поручил обновить знаки и разметку возле школ, а также привести в порядок тротуары, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в новом учебном году в школах Кубани начнут проводить занятия по профориентации.

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