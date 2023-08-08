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В новом учебном году в школах Кубани начнут проводить занятия по профориентации

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novom-uchebnom-godu-v-shkolah-kubani-nachnut-provodit-zanyatiya-po-proforientatsii
В новом учебном году в школах Кубани начнут проводить занятия по профориентации
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом написала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своих соцсетях.

Замглавы Кубани отметила важные новшества в сфере школьного образования, которые вступят в силу с 1 сентября. Они коснутся трудового воспитания школьников и возвращения серебряных медалей.

«Теперь ребята займутся и общественно полезным трудом. Например, ученики будут помогать в музее или библиотеке, высаживать деревья или цветы на пришкольной территории, оформлять класс или площадку к мероприятию», — написала Анна Минькова в Telegram.

Кроме того, в школы вернутся серебряные медали «За особые успехи в учении» II степени. Чтобы претендовать на них, в аттестате должно быть не более двух оценок «хорошо», рассказала вице-губернатор.

Она добавила, что в законе «Об образовании в Российской Федерации» появится новое понятие «профориентация для школьников». Благодаря таким занятиям детям будет проще определиться с будущей профессией.

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