Старшеклассники и студенты на Кубани смогут пройти бесплатные курсы по программированию

Участниками нового потока проекта «Код будущего» могут стать ученики 8-11 классов, их родители, а также студенты колледжей и техникумов. Он реализуется согласно нацпроекту «Цифровая экономика».

В рамках проекта можно бесплатно выучить современные и востребованные языки программирования. Участники курса не просто изучают теорию, но и получают уникальные возможности развития навыков программирования, разработки приложений, игр и сайтов, отметил глава краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

««Код будущего» — уникальная возможность для школьников бесплатно получить качественное дополнительное IT-образование и представление о работе в IT-отрасли. Также это прекрасная возможность для учебных заведений принять участие в реализации национального проекта, помочь школьникам определиться с будущей траекторией развития», — подчеркнул генеральный директор одной из IT-компании Евгений Мостовой.

Подать заявление на обучение может либо сам школьник, либо его родители или законные представители до 30 сентября. Для этого должна быть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». По результатам проверки заявки придет ссылка на вступительное испытание. Его необходимо пройти в течение 10 рабочих дней, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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