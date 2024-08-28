Всегда есть что ремонтировать: как проходит день кубанских связистов в зоне СВО

Как помогает установить сигнал «Джедай», и почему связисты изобрели патроны против дронов, узнал военкор Евгений Кардаильский в специальном материале для телеканала «Кубань 24».

Журналист отправился в зону спецоперации в Запорожскую область, чтобы рассказать, как проходит рабочий день специального отряда, задача которого — поддерживать коммуникацию между бойцами.

«Вот и первая точка, которую мы посещаем. Задача — наладить связь. Жилеты откладываются в сторону. И начинается работа», — говорит журналист Евгений Кардаильский

«Ставим ретранслятор, который по кругу увеличит до 10 км уровень принимаемого сигнала данной точки. Мы его называем «Джедай» из-за того, что у него длинная антенна, как световой меч. А вообще это просто ретранслятор круговой», — рассказывает командир группы связи с позывным «Волджин».

Служба у связистов непростая. Они испытывают большие физические нагрузки, работая на жаре под +40 °C.

«Прошли только часть маршрута, мне уже тяжеловато. В основном приходится передвигаться по открытой местности на виду у противника. Ходим на расстоянии друг от друга цепочкой, чтобы в случае прилета ущерб был минимальный. У ребят очень опасная работа», — подчеркивает журналист Евгений Кардаильский.

Маршрут проходит не только по скрытым в населенном пункте точкам, но и по передовым позициям. Единственная защита — маскировка.

«Мы проходили подготовку полностью и по крупнокалиберным пулеметам, и по обычному стрелковому оружию, автоматы и так далее. Мы часто бываем на позициях, и есть вероятность, что нам придется всем этим воспользоваться. В прошлом году уже приходилось пользоваться стрелковым оружием при первом контрнаступе ВСУ. Отвечали на наступление на наших соседей, били в бок противнику», — говорит командир группы связи с позывным «Волджин».

В военной обстановке готовые детали редко подходят, поэтому в дело идет очень много изоленты и все, что попадается под руку. Есть и собственные изобретения.

«Война — это про выживание. Приходится что-то изобретать. Например, патрон собственной разработки. В нем вместо пули — пять дробинок, кучность хорошая, бьет до 100 м. Проверено на полигоне. Летящий в тебя дрон все равно не даст возможности перезарядиться. Вероятность сбить его с этого в пять раз выше, чем используя магазин с обычными патронами. Или, например, до ретранслятора обычной стандартной антенной не дотягиваемся, будем ставить направленную. Она бьет дальше, сами делаем, ребята помогают. Она разборная, собирается на месте. Очень удобно», — подчеркивает командир группы связи с позывным «Волджин».

После ремонта обязательный перерыв на чай за армейскими разговорами. Кубанского военкора бойцы угостили чашкой кофе.

Также связисты проведали группу медиков, поставили новый «вынос», у АГСников установили направленную антенну, и это не считая настройки рации. В общем программа получилась насыщенная.

«Очередной день в работе связистов подошел к концу, все неисправности устранены. Но, как говорят наши парни, на войне всегда есть что ремонтировать. Ударная волна, шальные осколки — и всегда будут неисправности. Уже завтра они снова отправятся на свою боевую работу», — рассказывает Евгений Кардаильский.

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