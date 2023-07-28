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Все ушедшие на запасной аэродром авиарейсы вернулись в аэропорт Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vse-ushedshie-na-zapasnoj-aerodrom-aviarejsy-vernulis-v-aeroport-sochi
Все ушедшие на запасной аэродром авиарейсы вернулись в аэропорт Сочи
Фото пресс-службы Международного аэропорта Сочи

Утром 28 июля из-за ухудшения погодных условий 13 самолетов, направлявшихся в Сочи, ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды.

«Все 13 рейсов вернулись с запасных аэродромов в аэропорт Сочи, большая часть из них уже обслужена и отправлена в города назначения», — сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

Сейчас в Адлере идет легкий дождь. Взлеты и посадки рейсы выполняют по расписанию.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в аэропорту Сочи из-за непогоды действует оперативный штаб, усилены все службы. При необходимости введут дополнительный персонал.

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