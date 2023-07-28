Все ушедшие на запасной аэродром авиарейсы вернулись в аэропорт Сочи

Утром 28 июля из-за ухудшения погодных условий 13 самолетов, направлявшихся в Сочи, ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды.

«Все 13 рейсов вернулись с запасных аэродромов в аэропорт Сочи, большая часть из них уже обслужена и отправлена в города назначения», — сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

Сейчас в Адлере идет легкий дождь. Взлеты и посадки рейсы выполняют по расписанию.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в аэропорту Сочи из-за непогоды действует оперативный штаб, усилены все службы. При необходимости введут дополнительный персонал.