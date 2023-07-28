Штормовое предупреждение в Сочи: 13 самолетов ушли на запасной аэродром в Минводы

Сейчас аэропорт Сочи работает по фактической погоде.

Из-за усиления ветра на 10:30 экипажи 13 рейсов ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды. В период временных улучшений или окон 6 рейсов совершили безопасную посадку.

В аэропорту действует оперативный штаб, усилены все службы. При необходимости введут дополнительный персонал, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за шторма в Сочи закрыли все пляжи, купание запрещено.