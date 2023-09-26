Кубанские стобалльники при поступлении в вузы края получат по 100 тыс. рублей

Об этом 26 сентября сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с первокурсниками университетов края, которая прошла в КубГУ.

Глава региона отметил, что половина выпускников региона с высшими баллами выбрали для учебы вузы Кубани. Это отличная возможность получить высшее образования вблизи от дома.

«Приняли решение о разовой выплате в 100 тыс. рублей всем студентам-высокобалльникам, поступившим в краевые вузы. До конца этого года все получат такую премию», — сказал Кондратьев.

Он добавил, что власти региона заинтересованы в том, чтобы кубанские студенты раскрыли свой потенциал и применили знания на практике на родной земле. Краевую выплату смогут получить выпускники школ региона, поступившие в местные вузы с высокими результатами ЕГЭ.

В этом году на Кубани 282 выпускника набрали на ЕГЭ максимальные 100 баллов. Каждый третий из них поступил в университет на территории региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в рейтинг юридических вузов с самыми высокими зарплатами выпускников попал КубГУ. Средний размер зарплат выпускников, работающих в правовом сегменте, за год вырос на 2 тыс. рублей и составляет 77 тыс. в месяц. В Краснодарском крае остались работать 71% выпускников.