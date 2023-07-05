В рейтинг юридических вузов с самыми высокими зарплатами выпускников попал КубГУ

Популярный сервис по поиску работы представил рейтинг вузов России на 2023 год по уровню зарплат занятых в правовой отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2017-2022 годах.

В списке юридических вузов по уровню зарплат выпускников Кубанский государственный университет занял 16 место. Средний размер зарплат выпускников, работающих в правовом сегменте, за год вырос на 2 тыс. рублей и составляет 77 тыс. в месяц. В Краснодарском крае остались работать 71% выпускников.

Лидером рейтинга стал МГИМО. Средняя заработная плата его выпускников за год выросла на 20 тыс. рублей и достигла 170 тыс. рублей в месяц. На втором месте — МГУ, ежемесячный уровень дохода его выпускников вырос на 5 тыс. рублей и в среднем составляет 150 тыс. рублей. Третье место занял СПбГУ, выпускники которого в среднем зарабатывают 140 тыс. рублей, их доходы за год выросли на 10 тыс. рублей. Четвертую строку делят НИУ ВШЭ и Финансовый университет при Правительстве РФ. Средняя зарплата их выпускников 130 тыс. рублей, а доходы выросли на 10 тыс. рублей. Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина находится на пятом месте. Выпускники этого университета в среднем зарабатывают 120 тыс. рублей, а зарплаты за год выросли на 10 тыс. рублей.

Сразу на 3 строки за год в рейтинге 20 юридических вузов России поднялась Российская государственная академия интеллектуальной собственности, которая заняла 12 место. Выпускники академии в среднем получают 85 тыс. рублей, доходы выросли на 10 тыс. рублей. На 2 строки поднялись по сравнению с прошлогодним рейтингом — Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Ростовский государственный экономический университет, а также Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова. Так, они делят 13 место, а средняя зарплата их выпускников — 82 тыс. рублей, доходы выросли на 7 тыс. рублей. Также на две позиции выше Сибирский федеральный университет — 15 место. Его выпускники получают 78 тыс. рублей, а доходы их увеличились на 6 тыс., сообщает пресс-служба SuperJob.

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