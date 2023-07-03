Россияне поставили новый рекорд пролжительности трудовой недели

В первом квартале она составила рекордные с 2010 года 38,5 часа.

Эксперты считают, что продолжительность выросла из-за дефицита персонала, перехода отдельных предприятий на работу в несколько смен и повышения экономической вовлеченности женщин.

В среднем на одного работника в первом квартале 2023 года приходилось 38 часов 30 минут рабочего времени в неделю. В тот же период в 2022 году граждане РФ трудились около 38 часов 14 минут, а в 2021 году — 38 часов. Аналитики отметили, что меньше всего люди работали в пик пандемии, то есть во втором квартале 2020 года, — 31 час 37 минут. После этого средняя продолжительность стала повышаться.

Повышению рабочей нагрузки частично поспособствовали женщины. Член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян отметил, что в первом квартале этого года мужчины в среднем трудились больше женщин — 39 часов 21 минуту в неделю против 37 часов 36 минут.

«Однако, если по сравнению с первым кварталом 2022 года продолжительность рабочей недели у мужчин практически не изменилась, увеличившись лишь на четыре минуты, то у женщин она выросла на существенные 27 минут», — подчеркнул Микаелян.

Также эксперты отметили, что важность женщин на рынке труда увеличивается по мере сокращения рождаемости. Так, по результатам января—апреля, число новорожденных в РФ снизилось на 3,1% в годовом выражении, а в прошлом году — еще на 6,7%. Кроме того, на фоне дефицита персонала работодатели привлекают к труду лиц старшего возраста, которые в основном представлены женщинами.

Дольше всего в России работают жители Хакасии и Калужской области — 40 часов, а также Владимирской — 39 часов 49 минут, Челябинской —39 часов 31 минута и Калининградской областей — 39 часов 30 минут.

Меньше остальных работают в Республике Алтай — 35 часов 3 минуты, Камчатском крае — 36 часов 2 минуты, Ненецком автономном округе — 36 часов 6 минут, Бурятии — 36 часов 13 минут, а также в Карелии — 36 часов 45 минут, сообщает РБК.

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