Все соцобъекты в Туапсинском районе восстановлены после ливней

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 16 июля провел совещание по итогу осмотра пострадавших от подтопления территорий муниципалитета.

Участие в совещании приняли депутаты Госдумы Сергей Алтухов и Анатолий Вороновский, начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин, вице-губернаторы и главы профильных министерств и ведомств.

«Мы должны ликвидировать последствия стихии в кратчайшие сроки. Социальные объекты Туапсинского района уже восстановлены. Теперь предстоит в течение суток вернуть водоснабжение. Там, где дома просушены, в ближайшие дни должно быть электричество. Комиссиям необходимо максимально быстро провести обходы — люди ждут помощи», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что от первого удара стихии пострадали 13 населенных пунктов. Больше всего — поселки Тюменский и Новомихайловский. Вода зашла в 290 домов, подтопило около 650 дворов. Пострадали школа и детский сад в Новомихайловском и школа в Тюменском. Сейчас они восстановлены.

От второго удара непогоды пострадало сильнее всего Новомихайловское поселение. Из-за вышедшей из берегов реки Нечепсухо подтопило более 500 дворов, вода зашла в 150 домов на 10 улицах. Разрушены два пешеходных моста и два водовода.

В поселке Тюменском продолжаются работы по строительству водовода. В Тенгинском поселении и селе Лермонтово запущен водозабор. Из-за продолжающихся работ по просушке двигателей на канализационной насосной станции, водоснабжение подается по графику. На штатный режим планируют выйти сегодня до конца дня, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Мы видим, что вода не может беспрепятственно уходить в море из-за застройки в пойме реки. Решение вопроса — не только системная чистка русел 64 рек, но и создание надежных ливневых коллекторов», — отметил Кондратьев.

Глава Кубани призвал руководство поселений придерживаться принципиальной позиции при выдаче разрешений на строительство и обязательно предупреждать желающих купить жилье о том, что оно находится в потенциально опасной зоне подтопления.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев поручил в течение суток восстановить водоснабжение в Новомихайловском поселении.