Все сидят дома и готовятся к празднику: на дорогах Краснодара в предновогоднее утро 0 баллов

Утром в субботу 31 декабря карта Краснодара превратилась в зеленую сетку. По данным сервиса «Яндекс Карты» на 8:30, на дорогах краевой столицы 0 баллов — пробок нет.

На карте нет ни одного красного участка — предновогоднее утро горожане предпочли провести дома. Нет традиционных заторов на выездах и въездах в город, свободен для проезда обычно «бордовый» центр Краснодара.

По прогнозам сервиса, только к полудню дорожная ситуация может достигнуть 2 баллов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне в Краснодаре уже к 13:00 пробки достигли 7 баллов.