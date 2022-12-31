Все сидят дома и готовятся к празднику: на дорогах Краснодара в предновогоднее утро 0 баллов
Общество
31.12.2022 08:30
Утром в субботу 31 декабря карта Краснодара превратилась в зеленую сетку. По данным сервиса «Яндекс Карты» на 8:30, на дорогах краевой столицы 0 баллов — пробок нет.
На карте нет ни одного красного участка — предновогоднее утро горожане предпочли провести дома. Нет традиционных заторов на выездах и въездах в город, свободен для проезда обычно «бордовый» центр Краснодара.
По прогнозам сервиса, только к полудню дорожная ситуация может достигнуть 2 баллов.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне в Краснодаре уже к 13:00 пробки достигли 7 баллов.
Популярные новости
- Дополнительные пункты досмотра открыли на подъездах к Крымскому мосту
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- Михаил Мишустин подарил ребенку из Краснодарского края теннисный стол
- Владельца ночного клуба «Эгоист» в Краснодаре подозревают в бандитизме и организации проституции
- Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре
- Генконсульство Турции перенесут из Новороссийска в Краснодар в 2023 году