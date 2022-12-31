Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Все сидят дома и готовятся к празднику: на дорогах Краснодара в предновогоднее утро 0 баллов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vse-sidyat-doma-i-gotovyatsya-k-prazdniku-na-dorogah-krasnodara-v-prednovogodnee-utro-0-ballov
Все сидят дома и готовятся к празднику: на дорогах Краснодара в предновогоднее утро 0 баллов
Скриншот сервиса "Яндекс Карты"

Утром в субботу 31 декабря карта Краснодара превратилась в зеленую сетку. По данным сервиса «Яндекс Карты» на 8:30, на дорогах краевой столицы 0 баллов — пробок нет.

На карте нет ни одного красного участка — предновогоднее утро горожане предпочли провести дома. Нет традиционных заторов на выездах и въездах в город, свободен для проезда обычно «бордовый» центр Краснодара.

По прогнозам сервиса, только к полудню дорожная ситуация может достигнуть 2 баллов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне в Краснодаре уже к 13:00 пробки достигли 7 баллов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Какие изменения в пенсионной сфере вступят в силу в России с 1 января
Какие изменения в пенсионной сфере вступят в силу в России с 1 января
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Усиление мер безопасности перед Новым годом спровоцировало заторы на Крымском мосту
Усиление мер безопасности перед Новым годом спровоцировало заторы на Крымском мосту
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Дополнительные пункты досмотра открыли на подъездах к Крымскому мосту
  2. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  3. Михаил Мишустин подарил ребенку из Краснодарского края теннисный стол
  4. Владельца ночного клуба «Эгоист» в Краснодаре подозревают в бандитизме и организации проституции
  5. Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре
  6. Генконсульство Турции перенесут из Новороссийска в Краснодар в 2023 году
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях