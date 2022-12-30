Предновогодние пробки в Краснодаре днем 30 декабря достигли 7 баллов
Общество
30.12.2022 13:25
Днем в пятницу 30 декабря дороги кубанской столицы сковали сильные заторы. Около 13:25 сервис «Яндекс Карты» оценил ситуацию на 7 баллов из 10.
В настоящее время не праздничное настроение у водителей, оказавшихся в центре города. Там серьезные заторы образовались на улицах Красной, Северной, Буденного, Октябрьской, Длинной, Новокузнечной, Рашпилевской, Бабушкина, Гаврилова, Офицерской, на участке Одесской от Ведомственной до Ключевского переулка. Также пробки есть на Ставропольской, Селезнева и Трамвайной.
Затруднено движение по улицам Зиповской, Московской, Солнечной, Российской, Уссурийской, 1 Мая, Черкасской, 40 Лет Победы, Восточно-Кругликовской, Героев-Разведчиков, Кирилла Россинского.
Читайте также: дополнительные пункты досмотра открыли на подъездах к Крымскому мосту.
Популярные новости
- Дополнительные пункты досмотра открыли на подъездах к Крымскому мосту
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- Михаил Мишустин подарил ребенку из Краснодарского края теннисный стол
- Спасатели будут патрулировать прибрежные территории Краснодара в новогодние праздники
- Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре
- Генконсульство Турции перенесут из Новороссийска в Краснодар в 2023 году