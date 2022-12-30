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Предновогодние пробки в Краснодаре днем 30 декабря достигли 7 баллов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/prednovogodnie-probki-v-krasnodare-dnem-30-dekabrya-dostigli-7-ballov
Предновогодние пробки в Краснодаре днем 30 декабря достигли 7 баллов
Фото yandex.ru/maps

Днем в пятницу 30 декабря дороги кубанской столицы сковали сильные заторы. Около 13:25 сервис «Яндекс Карты» оценил ситуацию на 7 баллов из 10.

В настоящее время не праздничное настроение у водителей, оказавшихся в центре города. Там серьезные заторы образовались на улицах Красной, Северной, Буденного, Октябрьской, Длинной, Новокузнечной, Рашпилевской, Бабушкина, Гаврилова, Офицерской, на участке Одесской от Ведомственной до Ключевского переулка. Также пробки есть на Ставропольской, Селезнева и Трамвайной.

Затруднено движение по улицам Зиповской, Московской, Солнечной, Российской, Уссурийской, 1 Мая, Черкасской, 40 Лет Победы, Восточно-Кругликовской, Героев-Разведчиков, Кирилла Россинского.

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