Все ради пиара: видео с избиением блогера Хилми Форкса в Сириусе оказалось постановкой

Видеозаписи, запечатлевшие конфликт скандального московского блогера Хилми Форкса и жителей Сириуса, разлетелись по соцсетям 29 декабря.

На многочисленных кадрах видно, как Хилми Форкс и его друзья отдыхают в одном из заведений курорта. Нестандартная внешность и поведение блогера привлекли внимание местных молодых людей. Вспыхнул конфликт, в ходе которого блогер распылил перцовый баллончик. Однако на этом история не закончилась: парни попытались его избить.

Тот дал отпор, о чем позже с гордостью рассказал в соцсетях. Также блогер угрожал напавшим на него парням заявлением в полицию.

Выяснилось, что драка была постановочной, идея принадлежала самому Хилми Форксу, и никаких заявлений блогер в полицию не подавал.

«В ОМВД России по федеральной территории «Сириус» заявлений и сообщений по данному поводу не поступало. Данное видео является постановочным», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОМВД России по федеральной территории «Сириус».

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