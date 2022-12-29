Все ради пиара: видео с избиением блогера Хилми Форкса в Сириусе оказалось постановкой
Видеозаписи, запечатлевшие конфликт скандального московского блогера Хилми Форкса и жителей Сириуса, разлетелись по соцсетям 29 декабря.
На многочисленных кадрах видно, как Хилми Форкс и его друзья отдыхают в одном из заведений курорта. Нестандартная внешность и поведение блогера привлекли внимание местных молодых людей. Вспыхнул конфликт, в ходе которого блогер распылил перцовый баллончик. Однако на этом история не закончилась: парни попытались его избить.
Тот дал отпор, о чем позже с гордостью рассказал в соцсетях. Также блогер угрожал напавшим на него парням заявлением в полицию.
Выяснилось, что драка была постановочной, идея принадлежала самому Хилми Форксу, и никаких заявлений блогер в полицию не подавал.
«В ОМВД России по федеральной территории «Сириус» заявлений и сообщений по данному поводу не поступало. Данное видео является постановочным», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОМВД России по федеральной территории «Сириус».
Читайте также: два года колонии за оскорбление чувств верующих и хранение марихуаны дали блогеру из Армавира.
- «Третий гроб в подарок»: полиция Краснодара начала проверку странной акции
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- Министр финансов РФ: инфляция в стране по итогам года составит порядка 12%
- Горный шаттл из аэропорта в Красную Поляну запустили в Сочи
- Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре
- Генконсульство Турции перенесут из Новороссийска в Краснодар в 2023 году