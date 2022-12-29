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Все ради пиара: видео с избиением блогера Хилми Форкса в Сириусе оказалось постановкой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vse-radi-piara-video-s-izbieniem-blogera-hilmi-forksa-v-siriuse-okazalos-postanovkoj
Все ради пиара: видео с избиением блогера Хилми Форкса в Сириусе оказалось постановкой
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Видеозаписи, запечатлевшие конфликт скандального московского блогера Хилми Форкса и жителей Сириуса, разлетелись по соцсетям 29 декабря.

На многочисленных кадрах видно, как Хилми Форкс и его друзья отдыхают в одном из заведений курорта. Нестандартная внешность и поведение блогера привлекли внимание местных молодых людей. Вспыхнул конфликт, в ходе которого блогер распылил перцовый баллончик. Однако на этом история не закончилась: парни попытались его избить.

Тот дал отпор, о чем позже с гордостью рассказал в соцсетях. Также блогер угрожал напавшим на него парням заявлением в полицию.

Выяснилось, что драка была постановочной, идея принадлежала самому Хилми Форксу, и никаких заявлений блогер в полицию не подавал.

«В ОМВД России по федеральной территории «Сириус» заявлений и сообщений по данному поводу не поступало. Данное видео является постановочным», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОМВД России по федеральной территории «Сириус».

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