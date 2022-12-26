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Два года колонии за оскорбление чувств верующих и хранение марихуаны дали блогеру из Армавира

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-goda-kolonii-za-oskorblenie-chuvstv-veruyushhih-i-hranenie-marihuany-dali-blogeru-iz-armavira
Два года колонии за оскорбление чувств верующих и хранение марихуаны дали блогеру из Армавира
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Незаконные действия блогера выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в июле текущего года блогер играл в онлайн-игру и одновременно вел прямую трансляцию на своем канале. Он разместил видеоролик и нецензурно высказался, оскорбив этим чувства мусульман. Комплексная религиоведческая психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в размещенных видеоматериалах и высказываниях присутствуют богохульство, кощунство и святотатство, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Таким образом, подозреваемый умышленно нарушил конституционные права людей, исповедующих ислам.

Кроме того, позже выяснилось, что злоумышленник незаконно приобрел и хранил марихуану.

На подозреваемого завели дело по двум статьям. На суде он признал свою вину. Армавирский городской суд приговорил блогера к лишению свободы на один год. Так как у обвиняемого имелся неотбытый условный срок за кражу, по совокупности приговоров он получил два года колонии общего режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани возбудили дело об оскорблении чувств верующих после публикации в соцсетях изображений икон.

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