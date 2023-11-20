Все многоэтажки Краснодара подали заявки на подачу отопления

Об этом 20 ноября сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов. Он подчеркнул, что отопление уже появилось во всех 382 социальных объектах города.

Глава Краснодара добавил, что заявки на подачу тепла уже подали все многоэтажки города, а именно 4 тыс. 689 жилых дома.

«Как показывает практика, совсем исключать вероятности различных аварийных ситуаций невозможно. Каждое обращение будет оперативно рассмотрено и отработано», — написал Наумов в Telegram.

Уточнить вопросы по отоплению краснодарцы могут по телефонам горячих линий:

8(861) 251-70-93, 255-02-46 (департамент городского хозяйства и ТЭК Краснодара);

8 (861) 218-92-70 и 218-92-04 (управление по жилищным вопросам Краснодара);

8 (861) 231-35-41 (Прикубанский округ);

8 (861) 231-09-40 (Карасунский округ);

8 (861) 253-45-56 (Центральный округ);

8 (861) 253-45-18 (Западный округ).

Читайте также: жители нескольких микрорайонов Краснодара пожаловались на проблемы с отоплением. Из-за аномально теплой для осени погоды отопительный сезон у многих краснодарцев фактически начался на прошлой неделе. При этом некоторые жильцы многоэтажек по-прежнему остаются без отопления. В последние дни в краевой столице резко похолодало. Днем столбики термометров поднимаются до +10…12 °С, а по ночам опускаются до +2…5 °С.