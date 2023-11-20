Жители нескольких микрорайонов Краснодара пожаловались на проблемы с отоплением

В последние дни в краевой столице резко похолодало. Днем столбики термометров поднимаются до +10…12 °С, а по ночам опускаются до +2…5 °С.

Отопительный сезон в Краснодаре стартовал с 16 октября, с этого дня управляющие компании и ТСЖ могли начать подавать заявки на подачу тепла в многоквартирные дома. Однако из-за аномально теплой для осени погоды отопительный сезон у многих краснодарцев фактически начался на прошлой неделе. При этом некоторые жильцы многоэтажек по-прежнему остаются без отопления.

Жители Школьного микрорайона сообщили интернет-порталу «Кубань 24», что в их домах присутствуют проблемы с отоплением. Батареи еле теплые, из-за этого в квартирах прохладно и сыро. По их словам, проблемы с отоплением возникли из-за того, что у ближайшей котельной отсутствует необходимая циркуляция — на весь микрорайон пока работает только один котел, а второй неисправен.

На проблемы с отоплением также пожаловались жители улиц Черкасской, Таганрогской и Новороссийской.

На днях компания «Краснодартеплоэнерго» уточнила, что из-за похолодания отопление начали подавать всем потребителям в городе. До этого тепло было запущено только в соцучреждения: школы, больницы и детские сады.

«В большинство многоэтажек ресурс уже подается. Однако есть и ряд проблем как на наших сетях, так и на внутридомовом инженерном оборудовании», — говорится в Telegram-канале «Краснодартеплоэнерго».

Отмечается, что чаще всего тепло в квартирах Краснодара отсутствует из-за завоздушивания.

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