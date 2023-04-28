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Все горнолыжные трассы закрыли из-за сильного ветра на Красной Поляне

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vse-gornolyzhnye-trassy-zakryli-iz-za-silnogo-vetra-na-krasnoj-polyane
Все горнолыжные трассы закрыли из-за сильного ветра на Красной Поляне
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Утром 27 апреля на курорте открылись 14 трасс, еще одну должны были открыть в 10:30.

Однако в 9:30 все трассы временно закрыли. Также не работают канатные дороги.

«Все трассы временно закрыты! Канатные дорогие «Аибга» и «Черная Пирамида» остановлены из-за сильного ветра», — сообщает пресс-служба курорта «Красная Поляна» в Telegram.

Читайте также: горнолыжный сезон в горах Сочи продлится до 10 мая. На курорте «Газпром» трассы будут открыты до 15 апреля, на «Розе Хутор» — до 21 апреля. Дольше всего трассы будут работать на курорте «Красная Поляна» — до 10 мая.

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