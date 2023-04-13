Горнолыжный сезон в горах Сочи продлится до 10 мая

Все горнолыжные курорты Краснодарского края закроются до 10 мая. Об этом 12 апреля сообщили в Ассоциации туроператоров России.

На курорте «Газпром» трассы будут открыты до 15 апреля, на «Розе Хутор» — до 21 апреля. Дольше всего трассы будут работать на курорте «Красная Поляна» — до 10 мая, сообщает АТОР в Telegram.

Читайте также: с начала года около 1,3 млн туристов отдохнули в Сочи. Горный курорт Сочи в зимний сезон посетили около 870 тыс. человек, среди которых было 50 тыс. экскурсантов. Среднюю загрузку горного кластера оценили примерно в 60%.

По прогнозам, загрузка курорта на майские праздники составит 80%. В первую декаду мая в Сочи ждут около 260 тыс. гостей, потому надо уже сейчас перенастроить работу курортной отрасли на новый сезон.