Горнолыжный сезон в горах Сочи продлится до 10 мая
Общество
13.04.2023 09:07
Все горнолыжные курорты Краснодарского края закроются до 10 мая. Об этом 12 апреля сообщили в Ассоциации туроператоров России.
На курорте «Газпром» трассы будут открыты до 15 апреля, на «Розе Хутор» — до 21 апреля. Дольше всего трассы будут работать на курорте «Красная Поляна» — до 10 мая, сообщает АТОР в Telegram.
Читайте также: с начала года около 1,3 млн туристов отдохнули в Сочи. Горный курорт Сочи в зимний сезон посетили около 870 тыс. человек, среди которых было 50 тыс. экскурсантов. Среднюю загрузку горного кластера оценили примерно в 60%.
По прогнозам, загрузка курорта на майские праздники составит 80%. В первую декаду мая в Сочи ждут около 260 тыс. гостей, потому надо уже сейчас перенастроить работу курортной отрасли на новый сезон.
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