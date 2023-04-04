Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

С начала года около 1,3 млн туристов отдохнули в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-okolo-1-3-mln-turistov-otdohnuli-v-sochi
С начала года около 1,3 млн туристов отдохнули в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

В городе-курорте прошла встреча под председательством главы Сочи Алексея Копайгородского. На совещании подвели результаты зимнего курортного сезона, а также поставили задачи на будущее.

Горный курорт Сочи в зимний сезон посетили около 870 тыс. человек, среди которых  было 50 тыс. экскурсантов. Среднюю загрузку горного кластера оценили примерно в 60%. Тем не менее горнолыжный сезон все еще продолжается на верхних очередях канатных дорог.

По прогнозам, загрузка курорта на майские праздники составит 80%. Также Копайгородский добавил, что в первую декаду мая в Сочи ждут около 260 тыс. гостей, потому надо уже сейчас перенастроить работу курортной отрасли на новый сезон.

«Важно привести в порядок все точки притяжения гостей города, подходы к пляжным территориям. Во взаимодействии с Кавказским государственным природным биосферным заповедником и Сочинским национальным парком уделить должное внимание подъездным путям к объектам показа, благоустройству природных туристических маршрутов», — отметил Алексей Копайгородский.

Кроме того, на собрании также обсудили обеспечение антитеррористической защищенности и общественной безопасности курорта. Мэр Сочи поручил усилить миграционный контроль, а также выстроить четкое взаимодействие с национальными объединениями и ТОСами, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: в горах Сочи вторые сутки ищут пропавшего альпиниста, который пытался найти упавшие беспилотники.

Статьи
Классический хумус в домашних условиях
Классический хумус в домашних условиях
Радоница 2023: когда отмечают, история и традиции
Радоница 2023: когда отмечают, история и традиции
Поэт-песенник отечественной эстрады — 85 лет Илье Резнику
Поэт-песенник отечественной эстрады — 85 лет Илье Резнику
Шесть полезных свойств корицы
Шесть полезных свойств корицы
Какой сегодня праздник: что отмечают 4 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 4 апреля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Японский сад в парке «Краснодар». Фоторепортаж
  2. Жители Краснодара назвали цену счастья в рублях. За год она выросла
  3. Клюнул на печенку: в Темрюкском районе выловили 42-килограммового сома
  4. Мусорный полигон в Горячем Ключе рекультивируют и ликвидируют через 1,5 года
  5. В РЖД заявили, что в 2023 году реконструировать вокзал Краснодар-1 не будут
  6. Владелец ФК «Краснодар» Галицкий перестал дарить игрокам часы Rolex за 100 матчей
Прямой эфир
Мы в соцсетях