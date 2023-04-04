С начала года около 1,3 млн туристов отдохнули в Сочи

В городе-курорте прошла встреча под председательством главы Сочи Алексея Копайгородского. На совещании подвели результаты зимнего курортного сезона, а также поставили задачи на будущее.

Горный курорт Сочи в зимний сезон посетили около 870 тыс. человек, среди которых было 50 тыс. экскурсантов. Среднюю загрузку горного кластера оценили примерно в 60%. Тем не менее горнолыжный сезон все еще продолжается на верхних очередях канатных дорог.

По прогнозам, загрузка курорта на майские праздники составит 80%. Также Копайгородский добавил, что в первую декаду мая в Сочи ждут около 260 тыс. гостей, потому надо уже сейчас перенастроить работу курортной отрасли на новый сезон.

«Важно привести в порядок все точки притяжения гостей города, подходы к пляжным территориям. Во взаимодействии с Кавказским государственным природным биосферным заповедником и Сочинским национальным парком уделить должное внимание подъездным путям к объектам показа, благоустройству природных туристических маршрутов», — отметил Алексей Копайгородский.

Кроме того, на собрании также обсудили обеспечение антитеррористической защищенности и общественной безопасности курорта. Мэр Сочи поручил усилить миграционный контроль, а также выстроить четкое взаимодействие с национальными объединениями и ТОСами, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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