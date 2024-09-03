Все формально действующие законы СССР И РСФСР отменят в России

Министрество юстиции РФ готовит приказ об отмене всех формально действующих нормативных правовых актов органов юстиции СССР и РСФСР, которые приняты до 12 декабря 1991 года.

По словам министра юстиции Константина Чуйченко, не будут отменять только советские акты, которые приняты органами юстиции вместе с другими ведомствами, а также акты, содержащие сведения, составляющие гостайну, а также необходимые для служебного пользования.

«Подготовлен и в ближайшее время будет подписан приказ Минюста России об отмене всех формально действующих нормативных правовых актов органов юстиции СССР и РСФСР, принятых до 12 декабря 1991 года», — цитирует Константина Чуйченко РИА «Новости».

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