Авиакомпании России начнут наказывать за нарушения правил перевозки ручной клади

Санкции за нарушения правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа для авиаперевозчиков пропишут в новой редакции КоАП.

Соответствующая информация имеется в ответе Минтранса РФ сенатору Айрату Гибатдинову. Сенатор ранее направлял обращение в Генпрокуратуру и Минтранс, в котором просил рассмотреть случай, когда 89-летнюю женщину не пускали в самолет с тростью, которую она везла как ручную кладь без доплаты.

В ответе на обращение Минтранс сообщил, что «проект КоАП дополнен новой статьей «Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте».

Гибатдинов отметил, что внедрение авиаперевозчиками спорных ограничений по провозу ручной клади часто вызывает дискуссии в обществе. По его мнению, причина этого — в отсутствии в российском законодательстве ответственности перевозчика за нарушения прав пассажиров в этой сфере.

«Напоминаю о нашем призыве регулировать перевозку пассажиров, в том числе запретом внедрения внутренних правил, которые не соответствуют Федеральным авиационным правилам воздушных перевозок пассажиров. Необходимо рассмотреть возможность установления ответственности для авиакомпаний за нарушение прав пассажиров на провоз ручной клади и багажа и установления компенсации за нарушение этих прав», — цитирует Гибатдинова «РИА Новости».

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